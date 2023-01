Marc Wilmots schiet met scherp op Ancelotti: "Dat was bijna moord met voorbedachte rade op Hazard"

Week na week lijkt er geen schot te komen in de situatie van Eden Hazard bij Real Madrid. Hoe moet het nu verder?

De laatste wedstrijd van Eden Hazard in een Real Madrid-shirt was een bekerduel op het zeer matige veld van vierdeklasser CP Cacereno. Real Madrid speelde geen sterke wedstrijd en won nipt met 0-1.

"Ancelotti besloot om daar al zijn spelers die geen ritme hadden te laten spelen en ook Hazard moest zich tonen op het enorm slechte veld. Het was bijna een moord met voorbedachte rade dat hij dan na die wedstrijd zoveel kritiek krijgt wegens zijn prestatie", klinkt het bij ex-bondscoach Mark Wilmots in La Tribune (de Waalse tegenhanger van Extra Time).

"Zelfs Guti, een ex-speler van Real, was van mening dat Hazard 5 wedstrijden moest krijgen om hem te kunnen beoordelen. Maar of Ancelotti dat zal doen? Ik weet het niet", sakkert Wilmots voort.

Afgelopen zomer besloot Eden Hazard om in Real Madrid te blijven en zijn kans te wagen maar die kansen zijn slechts zeer schaars. Het is heel goed mogelijk dat hij deze mercato nog vertrekt uit Madrid maar dat hij binnen een jaar geen speler is van de Koninklijke, lijkt wel vast te staan.