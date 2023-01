Na Chelsea en Tottenham komt nu ook derde topclub op de proppen voor Trossard

Leandro Trossard heeft de bruggen met Brighton opgeblazen en rekent op een transfer deze winter. Maar naar waar? De Engelse top toont - voorzichtige - interesse.

Trossard ligt in de clinch met zijn manager bij Brighton, maar die liet wel de deur op een kier voor een verzoening. Intussen ruiken veel topclubs hun kans, al is de interesse nog niet concreet geworden.

Er werd al gesproken over Tottenham en Chelsea, maar volgens The Independent is ook een andere Londense club geïnteresseerd. Koploper Arsenal zou wat in hem zien nadat ze Mykhailo Mudryk misten, die naar Chelsea trok.