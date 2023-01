Voormalig Anderlecht-jeugdproduct strijkt neer in Nederland na omzwervingen in Polen en Slowakije

Nadat zijn contract in Polen werd ontbonden, heeft Milan Corryn opnieuw een club gevonden.

De Nederlandse tweedeklasser maakte namelijk maandagavond bekend dat ze Milan Corryn ingelijfd heben voor anderhalf seizoen met nog een optie voor een extra seizoen.

Corryn was bij de jeugd een groot talent als aanvallend ingestelde speler. Zo verzamelde hij van de U15 tot de U19 in totaal 37 caps bij de jeugd van de nationale ploeg. Toen speelde hij nog bij Anderlecht maar hij koos ervoor om in 2018 de stap te zetten naar het buitenland en trok naar het Slowaakse AS Trencin.

Daar werd hij in de zomer van 2021 weggeplukt door het Poolse Warta Posen waar zijn contract ontbonden werd vorige week. Maar lang heeft Corryn dus niet zonder club gezeten.

Almere City FC staat voorlopig op de derde plaats in de Nederlandse tweede klasse en maakt kans op promotie naar de Eredivisie. Rechtstreekse promotie wordt lastig want de top twee heeft al een voorsprong van 9 punten op Almere.