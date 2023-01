Haaland legt uit hoe hij zo'n scoremachine werd: "Ik doe nog steeds hetzelfde als toen ik 13 was"

27 goals in 24 matchen voor Manchester City... Ja, Erling Haaland is de meest efficiënte topspits van alle topcompetities. Maar hoe is hij daar geraakt? In een interview met GQ vertelt hij hoe hij al lang bezig is met het obsessief bestuderen van andere spitsen.

"Ik probeer wat slimmer te zijn, wat scherper, vooruit te kijken naar de mensen tegen wie ik speel. Ik probeer wat meer ingesteld te zijn in mijn hoofd. Want als ik dat doe, als ik één seconde krijg, dan kan ik misschien scoren en kan de tegenstander bijvoorbeeld niet blokkeren. Het is iets waar ik altijd aan denk", aldus de Noor. Zijn voorbeelden die hij volgde waren talrijk. "Van Zlatan tot Van Persie en van Vardy tot Agüero tot Messi. Negredo, Dzeko, Balotelli. Ik probeer nog steeds precies hetzelfde te doen als toen ik dertien was in mijn geboortestad. Ik doe nog steeds precies dezelfde loopjes. Laat filmpjes zien van mij toen ik dertien was, dan zie je precies hetzelfde."





