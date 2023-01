'Londense club heeft al een persoonlijk akkoord met Leandro Trossard, vergevorderde onderhandelingen tussen clubs'

Bij Brighton is Leandro Trossard (28) door coach Roberto De Zerbi aan de kant geschoven na een akkefietje op training, maar ook omdat Trossard zou willen vertrekken bij Brighton.

Er waren al veel geruchten over wat de volgende club van Trossard zou gaan worden. Tottenham en Chelsea werden genoemd, maar Trossard zou toch naar een andere Londense club trekken.

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano zou competitieleider Arsenal in polepositie liggen om Trossard binnen te halen. Arsenal en Trossard zouden al een persoonlijk akkoord hebben. Tussen Brighton en Arsenal zouden er al vergevorderde gesprekken zijn en een officieel bod zou dan ook snel volgen.

EXCLUSIVE: Arsenal have opened talks to sign Leandro Trossard from Brighton, negotiations are advanced with official bid ready for permanent move. šŸšØāšŖļøšŸ”“ #AFC



Personal terms already agreed — talks will continue to get deal done soon. pic.twitter.com/WgiCtz1jG1