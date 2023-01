Philippe Clement over uitleenbeurt De Ketelaere aan AS Monaco: "Maar op die positie dik bezet"

Bij AS Monaco zijn ze dik tevreden over Philippe Clement, al had het toch allemaal wel wat meer mogen zijn.

AS Monaco behoudt alle vertrouwen in coach Philippe Clement, ondanks wat mindere resultaten en geregeld protest bij de supporters.

Clement heeft zijn visie en wil die ook altijd doortrekken. “Er zijn geen geheimen. Het is een kwestie van het talent in een speler te zien en hem te laten groeien tot een basisspeler. En daarvoor moet je hem kansen geven en fouten laten maken – liefst zo weinig mogelijk”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Kijk naar Charles De Ketelaere. Je zag dat hij talent had, maar Charles was ook niet vanaf dag één de speler die hij vandaag is. Op de moeilijke momenten moet je die jongens vertrouwen blijven geven. Anders speel je ze gaandeweg kwijt.”

Hoe het voor zijn wonderkind nu aan toe gaat bij AC Milan doet ook voor Philippe Clement pijn. “Ja, ik zou Charles graag helpen, maar dat is moeilijk. Al is dit ook maar een momentopname. Ik ben er zeker van dat Charles stappen gaat blijven zetten en heel belangrijk gaat worden voor Milan. Dat lijdt geen enkele twijfel.”

Een uitleenbeurt aan AS Monaco is dan ook niet aan de orde. “Met die dingen zijn we niet bezig. Op die posities zijn we dik bezet op dit moment”, klinkt het fijntjes.