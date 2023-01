Oud-Ajacied begrijpt niets van uitspraak Schreuder na gelijkspel in Klassieker: "Hij kan dit onmogelijk menen"

Alfred Schreuder en Ajax hebben een gelijkspel geboekt in de Klassieker. Een uitspraak van de voormalige Club-coach achteraf levert hem niet bepaald applaus op. Het zal dus nog niet meteen rustig worden bij Ajax.

"Je ziet dat het team groeiende is, anders kom je hier niet terug van een achterstand", zei Schreuder nadat Ajax 1-1 gelijkspeelde in De Kuip. "Ik ben misschien de enige die dat ziet. Dat laatste zeg ik een beetje gekscherend. Maar ik kijk ook televisie en ik lees ook kranten. Iedereen heeft verstand van voetbal. Iedereen heeft een mening. Dat mag ook, maar ik werk iedere dag met deze jongens en ik zie dat dit team heel veel potentie heeft."

Week geleden van kastje naar de muur

Dat hij als enige de groei van Ajax ziet, is een verklaring die hem niet in dank werd afgenomen door Kenneth Pérez, ex-speler van Ajax en analist bij ESPN. "Wat bedoelt hij daarmee? Het is een week geleden dat Ajax in de eerste twintig minuten van het kastje naar de muur werd gestuurd door FC Twente. Waar zit dan de groei? Ajax legt de lat altijd zo hoog, dan kan Schreuder dit onmogelijk menen. Dit is toch niet voldoende? Er klopt niks van."

Na de puntendeling met Feyenoord blijft de marge tussen de nummer 1 en de nummer 5 in de Eredivisie vijf punten. Als Schreuder wat steviger in het zadel wil zitten, zullen de punten en betere prestaties toch snel moeten volgen.