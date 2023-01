Barst de bom in Amsterdam? Spelersraad lijkt het lot van Schreuder te bezegelen en heeft geen vertrouwen meer in trainer

Alfred Schreuder is een 'dead man walking' bij Ajax.

Althans dat zegt Mike Verweij van De Telegraaf in een podcast van de Nederlandse krant. De journalist weet dat de spelersraad nog voor De Klassieker tegen Feyenoord bijeen is gekomen om de handelswijze en tactiek van de trainer te bespreken.

Mental Coach Joost Leenders zou bovendien vrijdag in de kleedkamer hebben gevraagd wie ontevreden is over de technische staf en bijna alle spelers zouden hun hand in de lucht hebben gestoken.

Ook directie treft schuld

"Als zoiets gebeurt in de kleedkamer kan je bijna niet verder. Dit is vrij ernstig", klinkt het bij Verweij. "Het zegt alles over wat voor ene stuurloos schip Ajax is dat de spelersraad dit met een mental coach moet bespreken. Een daadkrachtige directie neemt zelf een beslissing ne luistert naar spelers zonder zich te laten leiden door die spelers", vindt de Nederlandse journalist.