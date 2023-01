Van Club NXT naar de Bundesliga en meteen in de basis: "Hier kan ik me ontwikkelen en beter worden"

Toch wel een opmerkelijk stap hogerop: Arne Engels ruilde deze winter Club NXT voor Bundesliga-club FC Augsburg en stond er afgelopen weekend meteen in de basis tegen Dortmund. Hij gaf zelfs een mooie assist.

Er werd wel verloren, maar Engels was uiteraard in de wolken. "Het was een geweldig gevoel om in de basiself te staan ‚Äč‚Äčin mijn eerste wedstrijd. Ik probeerde mijn best te doen en het team te helpen", vertelt hij bij Sporza. "Het is jammer dat we onszelf niet konden belonen met een punt. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we de komende weken zo blijven presteren, we veel punten gaan scoren."

Een grote stap voor de 19-jarige middenvelder. "Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste stap is in mijn carrière, om mezelf als speler te ontwikkelen en beter te worden. Ik denk dat de Bundesliga de competitie is die het beste bij mij past. Dit is een grote stap voor mij: ik heb mijn vriendin, mijn familie en mijn vrienden achtergelaten. Mijn vriendin moet nog anderhalf jaar studeren. Ik zal ze missen, maar gelukkig is er Facetime en zal ze me wel eens komen bezoeken."