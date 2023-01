Josef Bursik stuurt aan op hoofdrol bij Club Brugge: "Groots duel in Champions League"

Josef Bursik werd door Club Brugge weggeplukt bij Stoke City. Hij moet het vertrek van Senne Lammens opvangen.

Bursik ziet zijn nieuwe ploeg Club Brugge helemaal zitten, maar lijkt wel uit te gaan van een hoofdrol in het Jan Breydelstadion.

“Volgende maand staat er een groots duel in de Champions League op het programma en dat is waarom ik hier ben. Om bij die wedstrijden betrokken te zijn en hopelijk ook te spelen”, vertelt hij aan Stoke Sentinel.

Speelminuten lijken met Simon Mignolet voor hem in de rangorde niet echt voor het grijpen. “Toen het aanbod van Club kwam, was ik zeer gefascineerd. Hoe meer mensen ik binnen de club sprak, hoe meer het me aantrok.”