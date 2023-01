Maldini neemt het nog maar eens op voor Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere heeft het niet gemakkelijk bij AC Milan. Hij gaat mee in de negatieve spiraal waarin de club zich bevindt.

AC Milan ging deze week met 4-0 onderuit tegen Lazio. Fans en media blijven Charles De Ketelaere, vooral ook omwille van de 35 miljoen euro die hij kostte, op de korrel.

Zo heeft de ex-speler van Club Brugge nog altijd geen doelpunt gescoord. Technisch directeur Paolo Maldini blijft het opnemen voor onze landgenoot ondanks alle kritiek.

“De Ketelaere heeft voor vijf jaar getekend. Op de eerste vijf maanden gaan we hem niet beoordelen. Invallen bij een team dat perfect draait, is makkelijk. Hij heeft talent. Het is een kwestie van tijd”, klinkt het.