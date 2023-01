Monza duwt Juventus nog wat dieper in de miserie na een zege in Turijn

Juventus heeft opnieuw puntenverlies geleden. Een nieuwe klap na de 15-puntenaftrek van een week eerder.

Momenteel is Juventus de club in Italië die in de hoek zit waar de klappen vallen. Juventus kreeg vorige week te horen dat ze 15 punten aftrek kregen na financieel gesjoemel met de transfers. Zo werd de kans een pak kleiner dat Juventus volgend seizoen Europees zal spelen.

In eigen huis speelde Juventus tegen Monza. Tegen die ploeg had Juventus nog een rekening te vereffenen, want het verloor in Monza. Daar was niets van te merken. Integendeel. Monza kwam halfweg de 1e helft op voorsprong via Ciurria. Enkele minuten voor de rust verdubbelde Mota de voorsprong. Juventus ging nog op zoek naar een doelpunt, maar het bleef 0-2.

Zo verloor Juventus voor de 3e keer op rij en won Monza voor de 2e keer dit seizoen van Juventus. Juventus staat 13e met 23 punten. Monza steeg enkele plaatsen. Het staat 11e met 25 punten.