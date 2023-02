Alle aanklachten tegen Manchester United-aanvaller Greenwood zijn weggevallen: binnenkort terugkeer?

Mason Greenwood is een vrij man. De 21-jarige aanvaller van Manchester United werd beschuldigd van verkrachting, maar alle klachten tegen hem zijn nu verworpen.

Greenwood werd vervolgd voor poging tot verkrachting en het toedienen van vrijwillige slagen en verwondingen. Eind januari werd hij een eerste keer aangehouden nadat op sociale media foto’s en video’s verschenen waarop een jonge vrouw met bebloed gezicht getuigde over geweld door Greenwood. Enkele dagen later werd de speler onder voorwaarden vrijgelaten. Omdat hij die had geschonden, belandde hij enkele dagen geleden weer in de cel.

Vandaag werd bekend dat de rechter hem niet gaat vervolgen. De vraag is of hij binnenkort zijn terugkeer zal mogen vieren bij Manchester United. De club was 'not amused' en stelde de toekomst van de aanvaller bij de club reeds in vraag. Ze vrezen ook de reacties in het stadion.