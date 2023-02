'Thibaut Courtois mist deze week ook WK voor clubs, hopen op Champions League'

Courtois viel tijdens de opwarming uit bij Real vorig weekend.

Thibaut Courtois viel tijdens de opwarming van de match tegen Mallorca uit en moest geblesseerd toekijken. De Oekraïner Lunin was zijn vervanger, maar die kon zijn netten niet schoon houden en Real verloor met het kleinste verschil.

Veel tijd om na te denken is er niet, wat Real stap maandag al op het vliegtuig naar het Marokkaanse Rabat voor het WK voor clubs. Real Madrid speelt daar woensdag tegen Al Ahly.

Volgens Marca zal Courtois tegen dan nog niet genoeg hersteld zijn blessure aan zijn been en is de kans klein dat hij zal spelen. Op 21 februari, over iets meer dan twee weken, speelt Real tegen Liverpool in de Champions League. Real zal er alles aan doen om Courtois tegen dan klaar te krijgen.