West Ham-trainer David Moyes over zijn fel gegeerde middenvelder: "Wordt de duurste Britse voetballer aller tijden"

Wanneer vertrekt de middenvelder bij West Ham?

Het Premier League-record van duurste inkomende transfer werd de afgelopen dagen nog maar gebroken door Chelsea met de komst van Enzo Fernandez. De Londense club betaalde 121 miljoen euro voor de Argentijn aan Benfica.

Dat was iets meer dan 117,5 miljoen euro die Manchester City voor Jack Grealish betaalde aan Aston Villa. Maar West Ham-trainer David Moyes ziet Declan Rice (24) dat record sterk verbeteren. Rice wordt onder meer aan Arsenal gelinkt.

"Hij wordt ongetwijfeld een topspeler. Als hij bij ons vertrekt dan wordt hij de duurste Britse voetballer aller tijden. Er wordt veel over gepraat en als je ziet wat er aan de hand is met de prijzen, denk ik dat Declan dat zal verpulveren, dat is zeker, als het zover is", zei Moyes onder meer bij The Daily Mail. Rice ligt nog tot midden 2024 onder contract bij West Ham.