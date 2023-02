Eerste vrouwelijke ref in Belgisch professioneel mannenvoetbal is er klaar voor: "Ik heb zo goed als altijd het respect"

De 29-jarige Viki De Cremer krijgt haar kans als scheidsrechter in het profvoetbal. Dat maakte de KBVB gisteren bekend. De Cremer maakt haar debuut als vierde ref in de cruciale wedstrijd in 1B tussen Deinze en RSCA Futures.

Gezonde nervositeit, maar problemen verwacht ze niet. "Eenmaal we op het veld staan en we onze wedstrijd in goede banen leiden, kan er volgens mij niet echt veel op gezegd worden. Er wordt hier en daar wel eens gesproken "Aha, een vrouw"", zegt ze bij Sporza.

Ze fluit ook al in Eerste Nationale, de hoogste amateurafdeling bij de mannen. "Maar op den duur kennen ze je ook wel en weten ze wat je in je mars hebt. Ze beseffen ook dat ik daar niet zomaar sta. Dat is niet op een plateautje gegeven. Ik heb zo goed als altijd het respect gedurende de hele wedstrijd."



"Hoe hoger je gaat, die zijn echt wel met voetbal bezig. Of daar nu een man of een vrouw staat, als de wedstrijd maar in goede banen wordt geleid."