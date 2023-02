Bayern München moet niets betalen voor de huurling van Manchester City

Op de laatste dag van de wintermercato werd Joao Cancelo nog getransfereerd. Bayern München huurt hem voor de rest van het seizoen van Manchester City.

Wel is er een optie voor Bayern om Cancelo na de huurperiode te kopen. Daarvoor is er een aankoopoptie van 70 miljoen euro, maar die is niet verplicht.

FC Bayern have not paid any loan fee for João Cancelo. No money invested to sign him on loan in January, there’s just €70m buy option clause not mandatory for June. 🚨🔴🇵🇹 #Cancelo



“We signed Cancelo without any loan fee due to the network”, Salihamidzic tells @cfbayern. pic.twitter.com/y4UmF5UlaS