Tottenham moet zijn doelman en aanvoerder Hugo Lloris een tijdje missen

In de wedstrijd tussen Tottenham en Manchester City moest Hugo Lloris nochtans niet vervangen worden. Hij bleef de hele wedstrijd tussen de palen staan.

Lloris liep tijdens de wedstrijd (1-0-zege) een knieblessure op. Uit verder onderzoek bleek dat hij 6 tot 8 weken uit zal zijn, maar een operatie zou niet nodig zijn. Dat werd aan The Telegraph gemeld.

