Wie houdt dit Genk van de titel? Wouter Vrancken blijft héél sereen, goalgetter Tolu droomt al van feestjes

KRC Genk verloor topschutter Paul Onuachu, maar dat werd meteen opgevangen met de komst van Sor én Arokodare. En dus is de vraag: wie houdt De Smurfen dit jaar van de titel?

Wouter Vrancken? Die wil voorlopig niet te hoog van de toren blazen. "We doen opnieuw een goede zaak om een goede uitgangspositie te hebben in de play-offs", klonk het na de zege in de Gentse Ghelamco Arena.

"Kampioen, een tweestrijd met Union SG? We zijn daar nu niet mee bezig. Je moet eerst en vooral in play-off 1 raken om kampioen te kunnen worden. En daarvoor deden we een goede zaak. Eens de play-offs beginnen, begint er een nieuwe competitie en kan alles nog."

Overgave

Toch liet de zege in Gent zien dat er voorin nog meer dan kwaliteit genoeg is én dat er een ploeg is die ervoor wil werken: "Met kwaliteit alleen win je niet alle matchen. Het was in balbezit met ups en downs, maar er was mentaliteit en overgave. Dat is belangrijk."

Goalgetter Toluwalase 'Tolu' Arokodare was dan weer veel ambitieuzer: "Natuurlijk willen we kampioen worden, dat is dit jaar het doel. En kampioenen, die feesten. Daarom dat ik me ook meteen amuseerde met de supporters."