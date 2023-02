Super League? "Dit is gewoon weer een bewust verdraaide en misleidende poging"

De Super League is weer prominent in het nieuws, want A22 Sports Management is met een tienpuntenplan aangekomen om de Europese supercompetitie er toch door te drukken. Bij ECA, de officiële belangenvereniging van Europese clubs, reageert geprikkeld.

Het 10 puntenplan wordt door ECA helemaal afgeschoten. "Dit is gewoon weer een bewust verdraaide en misleidende poging om de constructieve werkzaamheden te destabiliseren, die momenteel plaatsvinden tussen de echte stakeholders om vooruitgang te boeken in het algemeen belang van het Europese voetbal", klinkt het. A22 wordt door hen veel fantasie toegedicht. "In de echte wereld is dit gerecycleerde idee echter al in 2019 voorgesteld, besproken en duidelijk verworpen door alle stakeholders. Als enige door de FIFA en de UEFA erkende organisatie die de clubs op Europees en internationaal niveau vertegenwoordigt, en het enige orgaan waarbij clubs echt vertegenwoordigd zijn in hun besluitvorming, herhaalt de ECA zijn langdurige verzet tegen de Super League en elk afsplitsingsproject."