Guardiola wil Man City niet verlaten ondanks nieuwe klacht over financiën van de club

Het is voor Pep Guardiola niet de eerste keer dat de club onder zijn leiding aangeklaagd wordt voor het overtreden van de financiële regels.

In 2020 gebeurde dat al een keer. City werd toen voor 2 jaar uitgesloten van Europees voetbal, maar kreeg bij het sporttribunaal CAS gelijk.

“Mijn eerste gedachte is dat we al veroordeeld zijn”, zei Guardiola op zijn persconferentie. “Wat er is gebeurd, is hetzelfde als wat er met de UEFA is gebeurd. Er waren al beschuldigingen en nu worden we aangeklaagd. De club heeft toen ook bewezen dat ze onschuldig waren.”

“Ik ben niet van plan om mijn plek te verlaten. Soms twijfel ik, want zeven of acht jaar is een lange tijd bij een club, maar nu wil ik niet meer weg. Mensen zeggen ‘ze hebben tegen je gelogen’. Ze hebben niet tegen mij gelogen. Kijk wat er bij de UEFA is gebeurd. Nu is het hetzelfde geval. Waarom zou ik mijn mensen niet vertrouwen, en de leidinggevenden van de andere clubs wel?”