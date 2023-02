📷 Controverse in Engeland: VAR 'vergeet' buitenspellijn te trekken bij tegengoal Arsenal

Arsenal speelde gisteren 1-1 gelijk thuis tegen Brentford. Zuur puntenverlies voor de Gunners in hun strijd om de titel.

Arsenal kwam in de tweede helft op voorsprong dankzij een doelpunt van Leandro Trossard. De Rode Duivel stond nog maar enkele minuten op het veld toen hij zijn eerste maakte in een Gunners-shirt.

Lang stond de voorsprong niet want Brentford maakte enkele minuten later gelijk via Ivan Toney. Aan de goal hing een geurtje en dat wordt een dag later ook bevestigd want nu blijkt dat VAR Lee Mason gewoonweg vergat om de buitenspellijn te trekken.

Lee Mason FORGOT to draw the offside lines on Ivan Toney's equaliser.



Christian Norgaard was offside in the build-up. Had the lines been drawn, the goal would have been disallowed.



Arsenal would be 8 points clear... 😬 pic.twitter.com/V5TYUzhpNO February 12, 2023

Niet de eerste keer

Lee Mason en Arsenal hebben geen al te goede band met elkaar. De in Manchester geboren scheidsrechter keurde namelijk in de wedstrijd van Arsenal tegen Manchester United eerder dit seizoen al een doelpunt af waarbij de Engelse voetbalbond achteraf had toegegven dat het ten onrechte was.

Mits een andere VAR had Arsenal dus maar liefst 4 punten extra bonus kunnen hebben op Manchester City. Nu is het verschil 6 punten en staat komende week de topper tussen de nummers 1 en 2 op het programma.