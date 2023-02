🎥 Monaco van Philippe Clement wint van PSG: "Iedereen mag blij en trots zijn op zijn prestatie"

Het Monaco van Philippe Clement won opnieuw van PSG.

Monaco boekte een prestigieus zege door van PSG te winnen met 3-1 en zette zijn ongeslagen reeks van nu acht wedstrijden zonder nederlaag in de Ligue 1 verder. Monaco staat zo voorlopig tweede in de Ligue 1, op vijf punten van PSG.

"We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld met spelers die heel gefocust, toegewijd en collectief sterk bleven, zowel de basispelers als invallers. Iedereen mag blij en trots zijn op zijn prestatie", analyseerde de Belg op de persconferentie.

"Ik zie een team dat week na week groeit en het doel is om samen te blijven verbeteren. Onze uitdaging is om alles te winnen. Toen ik hiet aankwam, zei ik dat ik winnaars wilde zien, en dat is wat ik meer en meer zie in wedstrijden en op training. Dat moet de komende weken nog zo zijn", legt de ex-coach van Club Brugge en Genk uit.