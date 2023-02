Fans voeren actie: "Deinze is onze thuis, in Moeskroen zullen jullie er alleen voor staan"

Deinze verloor in de Challenger Pro League zaterdagavond met 2-3 van RSCA Futures.

De aandacht ging echter meer naar het spandoek dat de supporters van Deinze toonden tijdens de wedstrijd om te protesteren tegen de verhuis van de club.

“Deinze is our home, in Mouscron you’ll stand alone”, was de boodschap heel erg duidelijk. Deinze zou de deadline voor het toekennen van de proflicentie niet halen, waardoor het niet meer in eigen stadion zou kunnen spelen.

En daarom zou er uitgeweken moeten worden naar Moeskroen, Kortrijk, Roeselare of Waregem, maar dat zien de supporters dus helemaal niet zitten.