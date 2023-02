Schreuder van ontslag bij Ajax naar Premier League? Nederlander bekijkt potentiële nieuwe club tegen ManU

Alfred Schreuder zal na zijn ontslag bij Ajax mogelijk niet lang zonder club zitten. De Premier League lonkt voor de Nederlander.

De man die vorig seizoen Club Brugge nog naar de landstitel loodste, is zondag gespot op Elland Road. Schreuder woonde in de tribunes het treffen tussen Leeds en Manchester United bij. Leeds, de huidige nummer 17 uit de Premier League, is op zoek naar een nieuwe trainer die de ploeg op het hoogste niveau kan houden.

Verschillende pistes geschrapt

Die zoektocht loopt echter niet over rozen: verschillende valabele pistes moesten in de loop van de week om één of andere reden geschrapt worden. Trainers als Arne Slot, Andoni Iraola, Ange Postecoglou en Carlos Corberan zullen zeker niet de opvolger worden van Jesse Marsch.

Leeds United heeft blijkbaar geschakeld en nu zijn zinnen gezet op Alfred Schreuder. Chief executive Angus Kinnear vertelde BBC dat de zoektocht naar een nieuwe trainer in een 'vergevorderde fase' zit.