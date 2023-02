Politie verhoort Nederlands toptalent Ihattaren en doorzoekt zijn woning in zaak met relationele context

Mohamed Ihattaren is weer eens in opspraak gekomen. De politie heeft hem verhoord en zijn woning doorzocht. In november werd hij al eens aangehouden in een andere zaak.

Woelige tijden dus voor de 21-jarige voetballer uit Utrecht. Ihattaren was al veelbelovend tijdens zijn jaren in de jeugdopleiding van PSV. Hij stroomde door naar de eerste ploeg, maar kreeg mentale problemen na de dood van zijn vader. Juventus kwam hem wegplukken, om hem dan later aan Sampdoria en Ajax uit te lenen. Tot een definitieve verkoop kwam het niet meer. Aanhouding niet bevestigd In november werd de jongeman al aangehouden door de politie op verdenking van bedreiging. Nu zou hij verdacht worden in een zaak in de relationele sfeer. Dat meldde eerst het Algemeen Dagblad en vervolgens verschillende Nederlandse media. De politie van Utrecht bevestigt voorlopig niet dat hij aangehouden is, maar geeft wel aan dat hij verhoord is en nog vastzit. Overigens is maandagochtend ook zijn woning in het Nederlandse Vleuten doorzocht door de politie. De Marokkaanse Nederlander zal dus nog één en ander moeten uitklaren.