Woorden van Zlatan wegen nog door in Milaan: "Als Ibra zegt dat De Ketelaere grote kwaliteiten heeft, geloof ik hem"

Charles De Ketelaere heeft het moeilijk in Milaan, maar Zlatan Ibrahimović staat nog altijd achter hem en dat is misschien één van de voornaamste zaken.

De Zweedse superster, die zelf na maanden blessureleed onlangs voor het eerst weer op het wedstrijdblad stond, had vlak na diens transfer al lovende woorden voor De Ketelaere. Enkele dagen gelden bevestigde Ibrahimović ook nog eens zijn geloof in de Rode Duivel in een interview bij Sportmediaset.

Bij Tuttosport komt met Luca Antonini nu een ex-speler van AC Milan aan het woord over de situatie van CDK. "Wie uit het buitenland komt, heeft tijd nodig. Ik herinner me een speler als Huntelaar. Ik vond hem heel sterk, maar hij had niet de tijd of het geluk om zijn capaciteiten te laten zien."

Vertrouwen op Ibra

Volgens Antonini gaan ze bij Milan niet zomaar De Ketelaere laten vallen. "Maldini en Massare hebben zich sterk gericht op De Ketelaere. En ik vertrouw Ibra: als Zlatan zegt dat hij grote kwaliteiten heeft, geloof ik hem. Ibra heeft al heel veel spelers zien passeren. Als hij zulke dingen zegt, betekent dat dat de Belg heel goed is."