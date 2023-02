🎥 Magistraal doelpunt van Kevin De Bruyne brengt Manchester City op voorsprong

Het mag dan wel Champions League voetbal zijn. In England wordt woensdagavond de topper tussen Arsenal en Manchester City afgewerkt. Dit met Kevin De Bruyne direct in een hoofdrol.

24 minuten was de wedstrijd ver en toen was het moment aangebroken voor Kevin De Bruyne. Na mistasten in de verdediging van Arsenal haalde Kevin De Bruyne uit en met een magistrale trap verschalkte hij de doelman van Arsenal. De toon was meteen gezet.

Vlak voor de rust kon Saka via strafschop de bordjes in evenwicht brengen.