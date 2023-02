Scott Parker gooit elftal weer helemaal om voor duel in Champions League

Vanavond staat Club Brugge oog in oog met Benfica in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League.

Trainer Scott Parker gooide zijn elftal de voorbije weken geregeld eens door elkaar en dat doet hij voor het duel met Benfica in de Champions League opnieuw.

Volgens Het Laatste Nieuws verandert er niks aan de verdediging, maar toch komt Denis Odoi in het elftal. Hij zou op het middenveld centraal komen te staan, samen met Onyedika.

In de spits is Yaremchuk niet van de partij. De diepste man is opnieuw Noa Lang. Geen Ferran Jutgla in het basiselftal van blauwzwart dus.

De vermoedelijke opstelling: Mignolet, Mata, Hendry, Mechele, Meijer, Odoi, Onyedika, Vanaken, Buchanan, Lang en Sowah.