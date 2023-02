🎥 Kevin De Bruyne gaat in de clinch met de Arsenal-coach en de thuisaanhang

Zo wou Kevin De Bruyne snel ingooien, maar Arsenal-trainer Mikel Arteta verhinderde dat door de bal nog weg te tikken. Het leverde hem een duw, een verbaal verwijt en een vingertje van De Bruyne op.

Op het einde van de wedstrijd, toen de 1-3-zege voor Manchester City beklonken was, werd Kevin De Bruyne gewisseld. Daarvoor moest hij langs de zijlijn naar de bank stappen. Hij kreeg van de thuisaanhang dan veel bierbekers naar zijn hoofdgeslingerd.

@CliveTyldesley I believe you said in commentary they were chucking "harmless missiles" at De Bruyne.

Watch how the bottle hits the corner flag. It's quite obvious it's full. Had that hit him, it could've done serious damage.

Be nice if you apologised for your blasé take on it. pic.twitter.com/Wz5fI1P7br