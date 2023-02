Daders die Manchester City-supporter na de wedstrijd Club Brugge-Man City in coma sloegen, kennen hun straf

De correctionele rechtbank van Gent heeft een uitspraak gedaan in een zaak over supportersagressie. Het gaat over een incident na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City.

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City eind 2021 zagen 5 daders in het tankstation van Drongen een 65-jarige man die supporter is van Man City. De ene pakte zijn sjaal af, de andere sloeg hem waardoor de Man City-supporter op zijn achterhoofd viel en in een coma belandde.

Die 2 daders kregen 3 jaar celstraf met uitstel. De andere 3 kregen 90 uren werkstraf vanwege schuldig verzuim. Ze hadden het slachtoffer namelijk niet geholpen.

Het slachtoffer lag enkele dagen in coma en is nu nog steeds herstellende. "De neurologische schade is aanzienlijk", aldus de rechter. "De beklaagden hebben op een laffe wijze de vlucht genomen. Het duurde 4,5 minuten vooraleer iemand anders de hulpdiensten kon verwittigen, terwijl niemand van de beklaagden de komst van hulpdiensten wachtte en geen extra info over het trauma gaf."