Scott Parker blijft positief na de 0-2 nederlaag en heeft lof voor één speler in het bijzonder: "Hij heeft de X-factor"

Of er nog iets mogelijk is in de terugwedstrijd? Dat zal nog moeten blijken binnen drie weken. Maar coach Parker was alvast positief.

"We hebben gespeeld tegen een heel goede ploeg en ik kan fier zijn op mijn spelers, want ze hebben alles gegeven en waren zeer moeding. We zijn ook gevaarlijk geweest." Statistieken Zeker over Noa Lang was de blauw-zwarte oefenmeester vol lof: "Ik verwacht veel van hem. Hij heeft de X-factor, kan op elk moment iets speciaals doen." "Hij heeft opnieuw getoond dat hij veel kwaliteiten heeft. Het is een winnaar, maar hij kan zichzelf opofferen om het team te helpen. Nu moet hij nog zijn statistieken opdrijven."