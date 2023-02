FC Barcelona ziet smaakmaker uitvallen tijdens drukste periode van het jaar

Net voor de rust in het duel tussen FC Barcelona en Manchester United moest één van de smaakmakers van de thuisploeg het veld verlaten.

FC Barcelona bevestigt op zijn website dat Pedri een blessure aan de rechterhamstring overgehouden heeft aan het duel in de zestiende finales van de Europa League.

Pedri moest net voor de rust vervangen worden door Sergi Roberto. De belangrijke pion van Xavi is volgens de Spaanse pers enkele weken buiten strijd.

Daardoor mist hij de terugwedstrijd in Manchester, maar ook de heenmatch in de halve finales van de Copa del Rey. Ook in de competitie staan enkele belangrijke duels op de agenda.