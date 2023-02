Teleurgestelde Klopp kan problemen Liverpool maar niet oplossen: "Slapstick!"

Jürgen Klopp herkende zijn ploeg in de tweede helft niet meer. Liverpool ging helemaal kopje onder en de Duitser zag waar het probleem lag.

Klopp zag zijn ploeg "perfect" beginnen en was heel tevreden over de eerste helft, maar dan... "Het eerste doelpunt kwam omdat we te hoog stonden, het tweede doelpunt is slapstick. Dat mag niet gebeuren, maar kan wel gebeuren", zei hij bij BT Sport.

"Als het 2-3 wordt, helpt dat niet tegen een ploeg die uitstekend is in de tegenaanval. We konden niet meer op het juiste spoor komen. Je moet de volle vijfennegentig minuten spelen zoals in de eerste helft, maar dan heb je het momentum weer nodig. Na de 2-3 gebeurde het tegenovergestelde. Zij kregen meer vertrouwen en maakten mooie goals."

Klopp zag ook dat zijn ploeg de bal bij momenten te snel weggaf. "De enige manier waarop je het spel kunt vertragen, is door de bal in bezit te houden. We begonnen de tweede helft met veel balverlies op vreemde momenten."