Toni Kroos looft ploegmaat Thibaut Courtois, maar of hij de beste doelman ter wereld is?

Thibaut Courtois is nu al enkele jaren de doelman van Real Madrid. Ook zijn ploegmaat Toni Kroos is vol lof over de Belgische nummer één.

Zaterdag staat in La Liga de Madrileense derby op het programma. Courtois heeft een verleden bij beide clubs, maar speelt al sinds 2018 voor Real. Ploegmaker Toni Kroos rekent zaterdag ook weer op zijn doelman.

"Als je iemand in doel hebt staan die prestaties levert zoals hij, zeker de voorbije twee seizoenen. Het geeft je een soort veiligheid en een goed gevoel op het veld", zegt hij bij Eleven.

"Je weet dat als je hier en daar eens een defensief steekje laat vallen, dat je altijd een geweldige keeper hebt die het kan oplossen. Hij heeft al meerdere malen laten zien dat hij een wereldkeeper is, dus we zijn blij om hem in de ploeg te hebben."

De beste doelman ter wereld?

Kroos kreeg ook de vraag of Courtois dan de beste doelman van de wereld is. "Dat is altijd een moeilijke discussie", lachte Kroos. "Dat kan echt week per week veranderen. Er zijn heel veel goeie doelmannen, maar wij hebben zeker een van de besten."