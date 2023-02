🎥 Romelu Lukaku gewisseld, Inter verliest op bezoek bij Bologna

Inter speelde een zwakke partij. Ook Romelu Lukaku kwam nauwelijks in het stuk voor. Hij werd al na een uur gewisseld. Edin Dzeko kwam hem vervangen.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam er via Riccardo Orsolini in de 76ste minuut.

Inter ziet de kloof met leider Napoli zo oplopen tot 18 punten. Zij wonnen zaterdag met 0-2 op bezoek bij Empoli. Bologna staat zevende.

Bologna 1 - 0 Inter #BolognaInter

Orsolini ⚽️



Orsolini ⚽️