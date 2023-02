Almeria is van een negatief record verlost ten nadele van FC Barcelona

Barcelona had een gouden kans om zich volledig te ontdoen van Real Madrid, maar daar wou het nietige Almeria niet van weten.

Almeria was de betere ploeg in de eerste helft en scoorden na 24 minuten toen Luis Suárez een perfecte lange pass stuurde naar Touré, die achter de verdediging van Barcelona opdook. De Malinese spits rende richting het strafschopgebied en knalde met een donderend schot op de lat.

Het was pas het achtste doelpunt dat Barcelona dit seizoen kreeg in La Liga, het minste van alle teams in de top vijf van Europese competities.

Almeria had de voorsprong moeten uitbreiden, maar de treffer van Leo Baptistao werd geblokt door doelman Marc-Andre ter Stegen. Rodrigo Ely miste vervolgens een binnen tikker van dichtbij en kopte vanuit een hoekschop naast terwijl hij helemaal alleen stond.

Xavi voerde na rust vijf wissels door, maar Barça kon niet op tegen een gedisciplineerde verdediging van Almeria.

Almeria, dat slechts één van hun laatste acht wedstrijden had gewonnen, behield de drie kostbare punten om degradatie te voorkomen en behalen ze hun eerste driepunter in de geschiedenis tegen FC Barcelona.