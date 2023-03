Agressie tegen politie tijdens jeugdmatch: club onderneemt strenge actie tegen betrokken spelers én ouders

Vorige week vrijdag kwam het tijdens een wedstrijd van de U21 van KFC Damme tegen Jong Malle tot een handgemeen tussen agenten en spelers van de thuisclub. Daarmee werd achteraf niet gelachen en er werden harde maatregelen genomen.

Het begon met een ouder van de ploeg, die het niet eens was met de scheidsrechter en de confrontatie met de man zocht. De ref oordeelde dat de situatie uit de hand liep en liet de politie oproepen. Daarbij kwam het tot agressie richting de agenten. Vijf spelers van de club moeiden zich met de situatie en werden weggevoerd.

De club ondernam hierop actie. "Het bestuur van KFC Damme veroordeelt dit onaanvaardbaar gedrag en wenst zich uitdrukkelijk te verontschuldigen bij de politie, de scheidsrechter en bij Jong Male. Wij aanvaarden dan ook de mogelijke gevolgen voor de vereniging en zullen onze verantwoordelijkheid hierbij nemen", klinkt het in een statement.

"Dit gedrag past helemaal niet in de normen en waarden waar wij als vereniging voor staan. We hebben een sociale en opvoedende rol en we geven graag kansen aan jongeren om zich door het voetbal te ontplooien. Hierbij zijn sportiviteit en respect noodzakelijk en is er geen plaats voor agressie."

En dat laten ze ook duidelijk blijken met hun acties. "Het bestuur van KFC Damme heeft dan ook besloten dat er geen plaats is voor een aantal spelers met dergelijke houding en gedrag en heeft hen dan ook uitgesloten uit de vereniging. Deze spelers en hun entourage zijn niet langer welkom op en rond de velden waarop wij trainen en spelen."