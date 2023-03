Barcelona zet in de Clasico een 1e stap richting de finale van de Copa del Rey

Barcelona heeft de Clasico in de Copa del Rey met 0-1 gewonnen. Zo heeft het een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd die zondag doorgaat.

Osasuna zette in de Copa del Rey woensdag al een 1e stap richting de finale. In de andere halve finale kregen we de Clasico. Real Madrid ontving Barcelona voor de heenwedstrijd.

Real leek de beste start genomen te hebben. Benzema opende na nog geen kwartier de score, maar hij op de voorzet van Vinicius vertrok hij vanuit buitenspel. Zo stond het geen 1-0.

Na een half uur viel de goal aan de overkant. Camavinga verloor de bal en Kessié ging het strafschopgebied in. Courtois bracht nog redding op het schot, maar Militao bewerkte daarna knullig in eigen doel: 0-1.

Nadien ging Real nog op zoek naar de gelijkmaker, maar het kwam niet meer tot scoren. Het kwam zelfs bijna 0-2 achter, maar Rüdiger hield Ansu Fati van de 0-2. Het bleef 0-1 en zo gaat Barcelona met een goede uitgangspositie naar de terugwedstrijd die zondag al wordt gespeeld.

Ook was er nog een record voor Sergio Busquets. Hij speelde zijn 46e Clasico. Daarmee liet hij Lionel Messi en Sergio Ramos (45) achter zich.