Vormdip? Ferme kritiek op Kevin De Bruyne tegen Newcastle: "Disasterclass"

Zit Kevin De Bruyne in een vormdip? De Rode Duivel zit alleszins in een moeilijke periode bij Manchester City.

Al sinds het WK in Qatar is het duidelijk dat Kevin De Bruyne niet in de beste vorm verkeert. Bij Manchester City leek het beter te gaan maar na enkele mindere prestaties stellen veel mensen zich online toch vragen bij de vorm van de Rode Duivel.

Tegen Newcastle United werd KDB na 65 minuten gewisseld, in wat volgens sommigen een echte "disasterclass" was van de middenvelder. Twee minuten later scoorde invaller Bernardo Silva de 2-0 voor City.

Een greep uit de reacties online:

Worst I’ve ever seen De Bruyne play except for games on the biggest stage. March 4, 2023

Je ne sais pas vous, mais moi la forme de Kevin De Bruyne depuis la coupe du monde m'inquiète. Il est méconnaissable. — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) March 4, 2023