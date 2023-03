Gerucht meteen de kop ingedrukt: "Daarom is er geen toekomst voor Zinedine Zidane in Premier League"

Zinedine Zidane wordt de voorbije dagen meer en meer gelinkt aan Chelsea. Maar wat is daarvan waar?

Zinedine Zidane wordt de voorbije maanden al bij heel wat clubs genoemd. Chelsea is het laatste gerucht dat over de Fransman te horen is. Zijn landgenoot Emmanuel Petit ontkracht die gedachte alvast. “Ik kan misschien fout zijn, maar ik geloof niet dat Zizou naar Chelsea trekt”, vertelt hij bij RMC.

En Petit ziet nog een andere reden. “De toekomst van Zidane ligt zeker niet in Engeland, maar elders. Hij wil liever meer technisch voetbal spelen. En hij spreekt geen Engels.”

Heel wat trainers hebben het in Engeland niet gemaakt, omdat ze onvoldoende de taal kennen, zo voegt Petit er nog aan toe.