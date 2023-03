FC De Kampioenen Wie is de eerste kampioen van België? De Rita, na doelpunt in blessuretijd nota bene

We tekenen 5 maart 2023 en de eerste landskampioen in België is alvast bekend. Al werd het nog een prangertje.

In vierde provinciale D in de provincie Antwerpen trok Rita Berlaar naar Hombeek voor een eerste kans op de titel. Door de zege van Muizen op zaterdag tegen Leest (5-0) wisten ze dat er zeker gewonnen moest worden om kampioen te kunnen worden. Doelpunt in blessuretijd En dus was het alle hens aan dek in Hombeek, waar ook heel wat bezoekende fans kwamen opdagen voro een nerveuze wedstrijd. Eentje die zonder doelpunten leek te gaan eindigen. Tot in minuut 92 de verlossing dan toch nog zou gaan vallen. De pas ingevallen Michael Lauwers - Migger voor de vrienden in Berlaar - zorgde alsnog voor de 0-1 en zo voor een titelfeestje. De kloof tussen Rita Berlaar en eerste achtervolgers Peulis en Muizen is negentien(!) punten, er zijn nog zes wedstrijden te spelen. Dolle feestvreugde in Hombeek dus ...