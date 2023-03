Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 28

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week opnieuw Koffi. Hij zorgde er mee voor dat Charleroi voor de derde keer op rij voor een clean sheet wist te zorgen. Bovendien zorgt de overwinning ervoor dat Charleroi nu ook in veiligheid is.

Verdediging

Achterin kiezen we nog een speler van Charleroi die mee voor die clean sheet zorgde: Damien Marcq. Hij wordt geflankeerd door de scorende moderne rechtsachter Hugo Siquet van Cercle Brugge. Aan de andere kant een échte Rouche: Laifis, een van de vele spelers van Standard die echt goed was tegen Westerlo.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor McGeehan, de spilschijf van Oostende tegen Club Brugge, en Thorsteinsson (2 goals, 1 assist) van OH Leuven. Adingra was het lichtpuntje voor Union SG, Ekkelenkamp (2 goals, 1 assist) was van belang voor Antwerp - al hadden het evengoed Kerk (ook 2 goals en 1 assist) of zelfs de prima Keita kunnen zijn. En ook Donnum doen we eigenlijk oneer aan op die manier.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden: Ohio (2 assists), Gift Orban (1 goal) en Samatta (2 goals) waren belangrijk voor hun teams.

Dat levert dan onderstaand elftal op: