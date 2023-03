Het is niét om over een contractverlenging te praten: 'Real Madrid en Eden Hazard gaan volgende week rond de tafel zitten'

Eden Hazard weet binnenkort waar hij aan toe is. De clubleiding van Real Madrid gaat volgende week rond de tafel met onze landgenoot. En het is niét om over een contractverlenging te praten.

Het is geen nieuws: Eden Hazard heeft géén toekomst meer bij Real Madrid. De 126-voudig Rode Duivel heeft een contract tot medio 2024, maar De Koninklijke wil dat hij na het seizoen andere oorden opzoekt. De Spaanse media weten dat er volgende week een overleg staat gepland met de entourage van Hazard. Ook de Spaanse landskampioen wil weten hoe Hazard tegenover de nabije toekomst staat. Antwoord op véél vragen Wat moet hij nog kosten? Is een uitleenbeurt een optie? Welke voetballanden zijn absoluut geen optie? Op die vragen krijgen we normaliter héél snel een antwoord. Wordt ongetwijfeld vervolgd.