Mulder heeft geen enkele twijfel over wie de vervanger van Alderweireld moet worden

Nu Toby Alderweireld gestopt is, vraagt iedereen zich af wie zijn plaats gaat innemen in de verdediging van de Rode Duivels. Voor Jan Mulder bestaat daarover weinig twijfel.

Mulder schuift zet Zeno Debast boven Wout Faes. "Hij wordt met de dag beter en stelt eigenlijk nooit teleur. Hij is gezond agressief en doet uitschijnen dat hij ouder is dan hij werkelijk is. Zo maak je indruk. Debast heeft z'n lengte mee, en hij heeft nog een goed paar voeten ook", aldus Mulder in HLN.

Met Vertonghen heeft hij momenteel een goeie begeleider naast zich bij Anderlecht. De ervaren Rode Duivel kan hem de kneepjes van het vak leren. "Vertonghen zal ook niet eeuwig jong blijven, maar Debast heeft momenteel wel het voordeel dat hij elke dag met hem op het veld staat."

En Wout Faes dan? "Faes doet het ook niet slecht... Ik ben blij dat ik de knopen niet hoef door te hakken, laat dat maar aan Tedesco."