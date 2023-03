Antwerp-huurling stooft Dortmund en Meunier een peer en helpt zo Bayern München in Duitse titelstrijd

Schalke 04 en Borussia Dortmund, aartsrivalen in het Duitse Ruhrgebied, hebben 2-2 gelijkgespeeld. Antwerp-huurling Frey gaf de assist voor de 1-1 van Schalke.

Bayern München won eerder op zaterdag van Augsburg met 5-3 en dus moest Borussia Dortmund in de Kohlenpott-derby vol aan de bak tegen Schalke 04.

Bij de thuisploeg, dat voorlaatste staat in de Bundesliga, startte Michael Frey in de basis. Bij Dortmund bleef Thomas Meunier de hele match op de bank. Dortmund kwam in de eerste helft wel op voorsprong dankzij Schlotterbeck.

Bütter milderde voor Schalke 04 na vijf minuten in de tweede helft met een assist van Frey. Dortmund kwam wel weer op voorsprong dankzij Guerreiro, maar Karaman zorgde tien minuten voor tijd nog voor de 2-2 eindstand.

Door het puntenverlies van Dortmund is Bayern München weer alleen leider. Het heeft nu twee punten voorsprong op Dortmund en zeven op RB Leipzig.