Carlo Ancelotti krijgt alweer vragen over Eden Hazard en is nog maar eens duidelijk over situatie

Carlo Ancelotti kreeg ook voor de Clasico tegen Barcelona weer vragen over Eden Hazard. Voor de zoveelste keer.

Eden Hazard blijft maar wegkwijnen op de bank bij Real Madrid. In La Liga dateren zijn laatste speelminuten al van in september, Hazard speelde voor het laatst voor Real in de beker begin januari.

Toch wil Hazard ook volgend seizoen blijven bij Real Madrid en zijn contract dus gewoon uitdoen. In aanloop naar de Clasico kreeg trainer Carlo Ancelotti nog eens wat vragen over Hazard.

15 miljoen euro per jaar geen argument om te spelen

"De situatie van Eden Hazard is ingewikkeld", zegt Ancelotti bij Eleven Sports. "In de zin dat Hazard in termen van talent verdient om te spelen. Maar in een grote club is er concurrentie", zei Ancelotti.

"Ik ben hier niet om elke speler minuten te geven. Ik ben hier om te trachten om wedstrijden te winnen." Dat Hazard 15 miljoen euro per jaar verdient is voor Ancelotti geen argument. "Ik stel niemand op op basis van leeftijd of het geld dat elke speler verdient."

Intussen is ook de basisopstelling van Real voor de Clasico tegen Barcelona bekend. Thibaut Courtois staat tussen de palen, Eden Hazard zit, weinig verrassend, op de bank.