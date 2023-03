Barcelona in héél nauwe schoentjes na opmerkelijke beslissing van UEFA

Bij FC Barcelona beleven ze woelige tijden. Het ene schandaal na het andere rolt over de persen. Nu heeft ook de UEFA beslist dat ze een onderzoek zullen instellen naar de mogelijke omkoopaffaire waar de club in betrokken is.

Na het Openbaar Ministerie in Spanje moeit de Europese voetbalbond zich nu dus ook met de zaak, die omgedoopt werd tot de Negreira-case. Barcelona zou tussen 2001 en 2018 meer dan 7 miljoen euro hebben betaald aan een bedrijf dat eigendom is van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Ze zouden zo invloed gehad hebben op beslissingen bij de scheidsrechters. De Europese bond heeft inspecteurs aangewezen die moeten vaststellen of Barcelona in de zaak-Negreira de regels van de UEFA heeft overtreden. "De reputatie van het voetbal staat op het spel", zei voorzitter Javier Tebas van de Spaanse competitie La Liga onlangs. "Ik schaam me. We hebben geen goede uitleg gehoord van Barcelona." Bij Barcelona zelf spreken ze over laster. Real Madrid heeft zich alvast burgerlijke partij gesteld, want zij zouden de grote gedupeerde zijn.