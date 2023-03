Jacky Mathijssen liet een bijzondere video zien aan de Jonge Duivels

Jacky Mathijssen is met de Jonge Duivels op stage in Spanje. Dat is zonder enkele grote namen in zijn team.

De U21 van de Rode Duivels kreeg deze week heel wat tikken te verwerken. Zo was er het afhaken van Nicolas Raskin en Yari Verschaeren met blessures, is er een onzekere Yorbe Vertessen, maar ook heel wat namen werden doorgeschoven naar de grote broer. Dat maakt het niet gemakkelijk voor Mathijssen, maar het biedt anderen dan weer een ongelofelijke kans om zich in de kijker te spelen. De wedstrijden tegen Tsjechië en Japan wil Mathijssen dan ook gebruiken om een en ander uit te proberen. “We zullen acht à negen wissels doorvoeren bij de rust en ook verschillende tactische richtlijnen uittesten. Ik zie het niet als een wedstrijd tegen Tsjechië, maar meer als een voorbereiding op onze wedstrijden tegen Georgië, Nederland en Portugal op het EK”, zei Mathijssen op zijn persconferentie. Mathijssen liet ook een bijzondere video aan de Jonge Duivels zien. Het was de persconferentie van Loïs Openda bij de Rode Duivels, waarop hij zei dat hij heel graag met de U21 wil spelen op het EK om een ticket voor de Olympische Spelen af te dwingen. “Het deed me enorm veel deugd om hem dat te horen zeggen. Ik heb het fragment zelfs getoond aan de groep. Zijn woorden zijn een extra motivatie voor heel ons team”, vertelde Mathijssen nog.