Waarnemers zien 'typetje' van Zlatan Ibrahimovic afbrokkelen: "Hij is bang"

De voorbije twee decennia profileerde Zlatan Ibrahimovic, vanavond met Zweden tegen de Rode Duivels, zich als de onverstoorbare doelpuntenmachine. God op een voetbalveld. Maar het 'typetje' dat hij speelde, begint stilaan barsten te vertonen.

Zo heeft Zlatan heel moeilijke momenten gekend de laatste jaren. Er waren zijn blessures, maar ook het overlijden van zijn makelaar en vriend, Mino Raiola. Hij liet ook op zijn persconferentie zijn emotionele kant zien.

"Lange tijd toonde hij alleen wat hij wilde", aldus Siavoush Fallahi, journalist bij Fotbollskanalen, bij Sporza. "Nu worden de momenten dat we de échte Zlatan zien steeds talrijker. Mensen die dicht bij hem staan, bevestigen altijd dat zijn imago niet strookt met de werkelijkheid."

Ibrahimovic vergeleek zichzelf met Benjamin Button, het filmfiguur dat oud geboren werd en steeds jonger werd. Maar nu beseft hij dat zijn carrière straks er toch zal opzitten.

"Zlatan is bang om te stoppen", verzekert de Zweedse journalist. "Gewoon omdat zijn volledige identiteit rond zijn voetballersbestaan draait. Oké, hij speelt mee in films en investeert in zaken, maar op het veld staan is zijn grootste drijfveer. Daar haalt Zlatan het meeste vreugde uit."